¿Se pierde la credibilidad el periodismo?

Los periodistas creemos que nuestro trabajo no tiene fallas.En el afán ytambién en el apuro de denunciar, descubrir y poner en la palestra pública lo que no está bien, fallamos terriblemente en innumerables ocasiones.El periodismo de investigación da vitalidad y sentido de pertenencia con la sociedad y la democracia, pero debe ir acompañado de la responsable rigurosidad que nutre de blindaje la búsqueda de la verdad.Son los ciudadanos los que nos dicen si le ceeen o no a los periodistas y a su trabajo. Y eso es lo más valioso de todo.JAMES APARICIOTwitter:@jamesapariciopaInstagram:jamesapariciopadre