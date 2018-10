No se puede ir a improvisar...no más

Las metidas de plata de nuestro director general de Pandeportes va más allá de disparates o cantinfladas dichas en actos públicos o en los micrófonos de alguna emisora de radio.

No hay una política coherente para el deporte nacional. Y la disputa entre su persona y el presidente del Comité Olímpico de Panamá (y hasta el Comité Olímpico Internacional) no trae nada bueno a nuestros atletas. Por favor, hay que deponer egos y mezquindades, Pandeportes no es ni debe ser un botín político ni meter a gente que no sabe a improvisar con el deporte.



ROBERTO ROBINSON

Twitter: @robsonmet7

Instagram: robbinson.rr