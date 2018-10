Tejemeneje del 8 de octubre de 2018

El comisionado Ovidio Fuentes se entregó a las autoridades, en medio de una investigación sobre un presunto tráfico de armas que envolvería a otros ocho policías y a un civil. Lo poco que se sabe es por el fiscal que investiga. Los jefes de los involucrados no han dicho nada relevante. La transparencia es, siempre, lo mejor para evitar el rumor.Si el helicóptero encontrado en la frontera entre Panamá y Colombia tenía registro panameño y según las autoridades de los dos países era usado para operaciones del narcotráfico, ¿de quién o de quiénes era el helicóptero? Sabemos más por Colombia que por Panamá.El presidente Juan Carlos Varela salió de viaje el fin de semana y regresará hoy al país.La Secretaría de Comunicación del Estado (prensa oficial) dio a conocer la salida del Mandatario, pero no ofreció detalles del destino, pero parece que eran asuntos de carácter familiar.Le están recomendando a la junta directiva de la CSS y al director, Julio García, que ponga el ojo en el peso de la ropa que se lava en la lavandería del Complejo porque los números parece que no cuadran. Cuidado y por la falta de controles, pareciera que lavan a dos hospitales enteros.El expresidente de la Asamblea y exdiputado Liberal y Panameñista, Marco Ameglio Samudio, quien busca firmas para ser candidato presidencial independiente tiene una cuña de radio donde dice que tiene asco por los políticos tradicionales y pide respaldo a su pretensión.Luis Eduardo Sagel (el famoso payaso Pin Pin) fue visto el fin de semana en Brisas del Golf, pidiendo firmas de respaldo para convertirse en candidato a diputado independiente por el circuito 8-6. Sagel o Pin Pin está convencido que hay que convertir en mueca la corrupción política y nutrir a la Asamblea Nacional de muchas caras nuevas.Jesús Rosas (Maco), un prominente abogado y caudillo liberal falleció el fin de semana. Fue presidente del partido MOLIRENA entre 1996 y 2005. Respaldó al gobierno de Mireya Moscoso Rodríguez.Personal de Kantar Ibope Media está realizando encuestas casa por casa. Sin embargo, a su gente sólo se le identifica con un suéter que tiene una K enorme en el pecho. ¿No deberían tener un carnet con el nombre y datos del encuestador? En estos tiempos hay que estar bien identificados porque caras vemos y lo demás no lo sabemos.Rodrigo Sarasqueta es organizado, tenaz y persistente. Cree que por la vía judicial podrían anular la candidatura presidencial de Rómulo Roux por CD y por ahí mismo a José Raúl Mulino quien llegó de segundo.Si, muy hipotéticamente, eso ocurriera Sarasqueta quedaría solo en la cancha.