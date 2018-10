Tejemeneje de 5 de octubre de 2018

El silencio de Alexis

El ministro Alexis Bethancour es el primero que debería dar detalles, a todos los medios, de los 8 funcionarios (algunos policías), investigados y detenidos por un escándalo de tráfico de armas que ya está en manos de la Procuraduría. Cuando se calla, el rumor gana terreno y la versión que la gente cree es la que circula sola. El silencio siempre tiene ventaja.



La letra chiquita

Parejas de jóvenes que esperan un hijo van rumbo a la Acodeco. Aseguran que han comprado planes de hospitalización con césarea y cuando van a ingresar al hospial privado, les dicen que deben dejar un depósito de hasta $1,000 y ni en la letra chiquita del contrato está.



Insistírán en medida cautelar

Luis Eduardo Camacho, vocero del expresidente Ricardo Martinelli, reveló que los abogados del exmandatario insistirán ante la Corte Suprema de Justicia para que los magistrados sustituyan la detención preventiva por una medida cautelar distinta.

Tres contrincantes fuertes

Francisco Vigil, Fernando Arce y Hugo Méndez se perfilan como los rivales más fuertes, en la disputa por las tres curules que se pondrán en votación en David, el próximo año. Se están realizando reuniones en hoteles, cafeterías y salones de fiestas para ganar adeptos y hacer alianzas con los grupos que dicen tener más número de votos.



Una mujer será su suplente

El candidato a alcalde por el opositor PRD, José Luis Fábrega (tanque de gas) confirmó que tendrá a una mujer en su fórmula para el municipio de Panamá. No ha dado pistas ni nombres posibles.

Sin embargo, sigue trabajando para no dejarse madrugar como en las elecciones pasadas.



El fiscal arremete

Eduardo Peñaloza, el actual fiscal electoral, está empeñado en defenestrar al partido en formación, País, que dirige José Alberto Álvarez (Toto). La pretensión del fiscal es que se anulen miles de firmas. Los abogados de País preparan una respuesta de tipo jurídica.



Está entre los cuatro favoritos

Según los panameñistas, las encuestas les dicen que en el circuito 8-8, son favoritos para ganarse las cuatro candidaturas oficialistas para diputados: Juan Moya, Carlos Dubois, Chris Marie y Luis Eduardo Quirós.



La denuncia está en firme

El defensor del pueblo enfrenta una demanda, que ya está en firme, por la supuesta violación de los derechos políticos de un funcionario. El caso está en manos de la Fiscalía Electoral, que debe investigar y verificar si la demanda tiene peso jurídico, porque la Defensoría, como tal, no tiene ni pie ni cabeza. El panameño no sabe si ella, existe.



¿Para relaciones exteriores?

La periodista panameña Bárbara Bloise es mencionada con insistencia para ocupar el cargo de Directora Nacional de Prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex). Bloise (experiodista de Canal 13) ha laborado en la Universidad de Panamá y en la Defensoría del Pueblo, como asesora externa.