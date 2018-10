Influencia de la tecnología en los negocios

Poco a poco la tecnología ha llegado a todos los sectores, y los actores de los mismos han tenido que acoplarse a ella para poder sobrevivir.Los empresarios deben comprender que ya no basta tener un capital y saber administrar su negocio, ahora también requieren tener dominio de las tecnologías o pagar a un equipo de mercadeo para que los asesore en el manejo de su página web y vender su producto de la mejor manera. Sino al momento que el cliente busque opciones, su producto no le saldrá porque no tienen la mejor estrategia.Ciara MorrisTwitter: @CiaraMorris21Instagram: CiaraMorris21