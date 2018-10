Educación vial y la falta de propuestas

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Calles nuevas, algunas con problemas por inundaciones, aceras adoquinadas y muchas reglas de tránsito convierten en caos las principales avenidas de la ciudad de Panamá.Nuestras autoridades esperan que con todo esto, de la noche a la mañana transiten menos vehículos, la gente use bicicleta, otros vayan a pie, pero cómo lo harán si circula la misma cantidad de autos o más. ¡La matemática no da y esto no se convirtió en Ciudad Esmeralda!Se necesitan propuestas para que exista una armonía en medio de toda esta locura.Lineth RodríguezTwitter/InstagramLineth3_PK