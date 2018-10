Merecemos y necesitamos estar en 1er mundo

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

La LPF sacó sus cifras. Según los directivos de la liga los números, hasta ahora, del torneo Apertura superan los anteriores dos torneos. Hay más gente asistiendo a los estadios. Tal vez, sea cierto. Pero, estamos muy lejos a lo que un equipo recientemente mundialista merece. Nuestro fútbol no ha evolucionado. Y la lucha que emprendió Afutpa y los seleccionados nacionales aún no termina. Este deporte, como otros, debe ser sinómino de excelencia. No sólo a nivel de salarios, sino a nivel de espectáculo, seguridad, y de instalaciones de 1ra.ROBERTO ROBINSONTwitter: @robsonmet7Instagram: robbinson.rr