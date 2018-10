Los símbolos patrios se respetan

Amo el rock, me encanta la música popular con sus derivaciones y estoy consciente de que algunos músicos usan ciertas técnicas para promover sus espectáculos, sobre todo si no son tan conocidas como Rolling Stones o Sting.Lo que no me parece original y menos en estos tiempos, en que algunos países apenas cantan victoria sobre sus opresores y pueden ondear sus banderas y escudos, es que se irrespete esa identidad.Los panameños siempre hemos sido muy patriotas, es nuestra casa y no debemos permitir que nos maltraten.Lineth RodríguezTwitter/InstagramLineth3_PK