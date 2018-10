Tejemeneje de 2 de octubre de 2018

La decisión de extender la concesión, a ENA, de los Corredores Norte y Sur fue sustentada y explicada por el gobierno. Sin embargo, hay un comité llamado “prorescate de los corredores” que anunció una siembra de banderas, para hoy a las cuatro de la tarde, frente al Panapas en Atlapa. Anunciaron que será pacífica y cívica.La Autoridad del Tránsito confirmó la destitución y el envío del caso al Ministerio Público, de los tres agentes captados en un video cuando presuntamente le piden dinero a un conductor. A Julio González no le ha temblado la mano cuando se tienen evidencias y pruebas.La hegemonía del diputado Fernando Carrillo, antes martinelista a morir y ahora romulista, está en peligro. La elección del expresidente Ricardo Martinelli como candidato a diputado en el circuito 8-8, lo pone en corredera con el expresidente de su partido.Parece que fue un cuento chino lo del traslado del expresidente Ricardo Martinelli a otra cárcel distinta a El Renacer. Lo que sí es real es que el Sistema Penitenciario impuso severas sanciones al exmandatarios que podrían ser apeladas y demandadas por la batería de abogados defensores que tiene el exmandatario.Julio García Valarini está entre los tres aspirantes para ocupar la dirección de la Caja del Seguro Social, hasta octubre del próximo año. Lo ideal es que la junta directiva lo recomiende al Órgano Ejecutivo y a la Asamblea Nacional. Fue subdirector, es médico y conoce la institución.Fausto Fernández, mostrando otra vez, la cara buena e importante de los delegados electorales. Para cumplir esa misión voluntaria y cívica hay que ser apolítico, componedor, amiga ble y tener un amor profundo por el país. El mecanismo se fortalece con el paso del tiempo.La Procuradora Kenia Porcell, anunció ayer una amplia rotación de fiscales. Es la segunda, importante, en su mandato.Los movimientos pretenden oxigenar y agilizar el tratamiento de casos en la justicia.La veterana diputada Marylín Vallarino (Cuchita) fue sorprendida por su copartidaria Belkis Saavedra quien le arrebató la postulación para alcalde por CD, en Arraiján. Tener la fundación Fundader y salir todos los días en los medios de comunicación no le sirvió mucho a Vallarino. ¿Será pase de factura de sus copartidarios por lo de las planillas?Hay un debate entre los padres de familia, la Acodeco y la Unión de Colegios Particulares sobre los nuevos costos de las matrículas, de muchos colegios privados, para el año 2019.La posición más sorprendente es la del Meduca que parece no tiene mucho interés en mediar, en la situación.