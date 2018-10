Hay que destacar las acciones positivas

Hay personas que se quejan todos los días de que siempre circulan noticias negativas, pero cuando les llega una de estas a sus dispositivos son los primeros en compartirlas.En cambio, cuando la información es positiva, destaca el esfuerzo y la labor que desempeña alguien, no obtiene la misma atención. Por eso, debemos predicar con el ejemplo. Si le molesta ver publicaciones que no benefician en nada, no las comparta y opte por mostrar algo que edifique.Zulema EmanuelTwitter/Instagram@zulemaemanuel