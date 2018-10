Tejemeneje del 1 de octubre de 2018

El ministro de Seguridad, Alexis Bethancour debe confirmar o desmentir las versiones extraoficiales que circulan sobre supuestos problemas en la Dirección Institucional de Asuntos de Seguridad Pública, armas de fuego, un delito sexual, arrestos y una amplia investigación. No hablar deja una sola versión en la calle.

Otra perla para el IDAAN

En David, Chiriquí, el proyecto de saneamiento tambalea. La empresa que se ganó la licitación tiene los trabajos paralizados y los obreros tienen dos quincenas que no cobran. El ministerio de trabajo en Chiriquí anda dormido y el IDAAN no parece estar preocupado.

El chamero sigue recogiendo firmas

El periodista Manuel Álvarez Cedeño (Manolo) sigue recogiendo firmas para postularse como candidato independiente a diputado por el circuito 8-3 (Chame y San Carlos). Álvarez ha sido periodista internacional, de prensa escrita, radio y relaciones públicas.

Una pregunta para Gustavo

Suena interesante, pero no parece realista. ¿Cuántos turistas chinos van a venir a Panamá si tienen destinos más cercanos de China y menos costosos? ¿Por qué Gustavo Him no invierte en Facebook, Twitter e Instagram, que sería más efectivo que Weibo, la red social de China?

Vaya respuesta para edificante

El diputado panameñista “Panky” Soto es la tapa del coco. Confirmó que tiene al hermano en la planilla de la Asamblea porque “me ayudó en campaña, me ayudó políticamente; y yo no le voy a dar la espalda a mi hermano”. Con los fondos públicos, que generoso que es.

Se recupera de cirugía

El exdiputado, educador y dirigente político chiricano, Bertilo Mejía, se recupera de una reciente cirugía. A Mejía el instalaron un cardiosincronizador para regular una deficiencia cardíaca, que descubrieron hace dos años. Mientras se normaliza, no podrá conducir autos, ni montar caballos, pero hay Bertilo para mucho rato.

¿Qué pasó con MiAmbiente?

Permitieron a un barco que retirara la pintura vieja sin aplicar los estrictos controles que se aplican en estos casos y parece que afectaron la Bahía de Portobelo en Colón. ¿Será que MiAmbiente no atiende esto?

La “Sopa” de Contra Peso

El cineasta panameño, Jorge Aníbal Montenegro, es el productor del cortometraje titulado “Sopa”. La producción de Contra Peso tiene sello colonense. Es un trabajo que cuenta una historia real de una familia afrodescendiente de bajos recursos y como una madre sola, saca hacia adelante a sus seis hijas, con un restaurante de sopas.

Ni suena ni truena

El ministro de la Vivienda (quien reemplazó a Mario Etchelecu) es Martín Sucre Champsaur, que es más discreto y anónimo que el encargado del ministerio de Educación. Es como si no quisiera que sepan que ocupa el cargo. Sería bueno que explique si en las viviendas de Colón sus ocupantes tienen contratos y están pagando.