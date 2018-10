Prevención del cáncer de mama

Desde el 2015, las cifras del cáncer de mama en Panamá han sido alarmantes y no han bajado desde entonces.



Hoy, primero de octubre, es importante iniciar el mes de prevención dando el ejemplo, practicándonos el examen, para descartar o atender cualquier anomalía que se haya presentado en el cuerpo.

Con frecuencia decimos: “eso no me pasará a mí, estoy sana”, pero la realidad es otra. Partiendo por delante no solo nos ahorraremos el trauma, también evitaremos que nuestra familia sufra por algo que se pudo evitar.



Lineth Rodríguez

