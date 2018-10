Nos falta calle en el ciclismo urbano

La movilidad urbana en cualquier ciudad de Panamá parece no tener avances significativos. La ley 74 de noviembre de 2017 no se ha implementado correctamente. Pocos municipios han creado espacios para las bicicletas. Sabemos, la inversión es grande.

Y cambios así, no se efectúan de inmediato. Pero, ya se cumplirá un año y no se han visto mucho. Los ciclistas deben tener su espacio, no solo para hacer deporte, sino para usar las bicis como un medio de transporte no contaminante. Los gobiernos deben tomar esto muy en serio.



ROBERTO ROBINSON

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter: @robsonmet7

Instagram: robbinson.rr