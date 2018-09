EDITORIAL: La institucionalidad del Canal

Los panameños procedimos de manera acertada al blindar constitucionalmente el Canal contra la injerencia política partidista.

Gracias a ello, la entidad genera beneficios constantes para el país lo que se incrementa de manera considerable a partir de la construcción del tercer juego de esclusas, obra que supera todas las expectativas cifradas en ella.

Pero esto por si mismo no hubiera sido suficiente si su administración no trabajara con una visión de largo alcance para identificar riesgos, así como ventajas y oportunidades en el competitivo mercado del transporte mundial.

Cabe preguntarse por qué las demás entidades del Estado no solo no están a la altura de la ACP, si no además, rezagadas en cuanto a estrategias previsoras y una planificación enfocada en propósitos realistas para sus diferentes áreas de trabajo; una ejecución eficaz de proyectos y un compromiso efectivo con la transparencia y la rendición de cuentas.

La respuesta es simple: el modelo de gestión del Canal, el cual lo mantiene al margen de la politiquería doméstica.