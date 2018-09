Martinelli reta a la lógica

De salir ganador el domingo, el exmandatario oficializaría su carrera a las elecciones 2019, no como aspirante a alcalde, como en un principio deseaba, sino como diputado en el circuito 8-8 (Don Bosco, Juan Díaz, Parque Lefevre, Río Abajo, San Francisco).

Su aspiración no riñe con la ley electoral, pues su condición es de procesado y no condenado. Como suplente escogió a Mayín Correa, ex alcaldesa, gobernadora, representante y legisladora.

El reto, si supera la primaria, será desarrollar una campaña política exitosa desde la prisión.

Mario Lara

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter: @mlarapty

Instagram: mariolarapma