Las cosas no van bien en el deporte

Nuestro deporte parece no haber alcanzado una madurez para considerarse “profesional”. Ejemplos de esta sentencia se vieron esta semana: La pelea entre el COI y Pandeportes, porque el primero le pidió al segundo no entrometerse en elecciones de dirigentes de las federaciones deportivas.

Y la otra, la amenaza de los seleccionados nacionales de no ir a jugar a Corea del Sur y Japón (gira asiática) del próximo mes, si no se sientan a conversar la LPF, LNA y FEPAFUT sobre varios temas que incumben a los jugadores. Las cosas no van bien.

ROBERTO ROBINSON

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter: @robsonmet7

Instagram: robbinson.rr