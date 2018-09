Tejemeneje de 27 de septiembre de 2018

Ocurrió en una universidadUn profesor de criminalística de la Umecit, apanbinchó a un estudiante que se negó a quitarse un arete, porque con razón, advirtió que no existía esa prohibición en el contrato firmado con la universidad. La audiencia será el sábado y ahora el docente de una clase sobre tolerancia. ¿Acaso los profesores son boxeadores y luchadores?¿Se perdieron 25,000 empleos?Las cifras del sector turismo es que la desaceleración se ha traducido en unos 25,000 despidos en este quinquenio. Se quejan de falta de una promoción agresiva del país como un destino turístico. La Cámara Panameña de Turismo pide a gritos que se adopten medidas.La propuesta de José AlbertoEl expresidente del Colegio Nacional de Abogados, José Alberto Álvarez, opina que el Sistema Penal Acusatorio hay que revisarlo y actualizarlo. Como jurista experimentado ha sugerido cambios que lo harían más justo y equilibrado, como está pidiendo la población.Ese puente nuestroEl ministerio de Obras Públicas (MOP) debe dar detalles sobre los trabajos que heredó y que se hicieron en el puente de Las Américas.Se habla de material de mala calidad, de procedimientos constructivos poco efectivos y de mucha plata gastada en una operación de remodelación que debió estar bien, al menos por varios lustros.Una alianza al cien por ciento con JIBFEl actual representante de corregimiento de Bella Vista, uno de los más beneficiados con las obras del municipio capitalino, es una de las manos derechas de la campaña del alcalde José Blandón. Hay días que cuando preguntan por “Ricky”, los mandan a rastrearlo con José Isabel Blandón Figueroa.Hernán saca el lápiz y afinaEl presidente de la Corte Suprema de Justicia, Hernán de León, puso el dedo sobre la llaga y sacó el lápiz, afina, resta y suma. Los números no dan y tienen un déficit que los puede obligar a suspender o reducir servicios. No hay para pagar alquileres y luz en varias jurisdicciones judiciales.Jefe de prensa de Rómulo RouxEl periodista Ricardo Jaramillo fue nombrado jefe de prensa de la campaña presidencial de Rómulo Roux en CD. Jaramillo dejará el programa que conduce en NexTV, este domingo y asumirá el cargo, este 1 de octubre.Algo pasa en la CSS de BetaniaJulio García Valarini tiene que darse una vuelta por la policlínica de la CSS en Betania, para confirmar que sí se puede. Hubo cambios en la administración y los pacientes aseguran que está mejorando la atención a los asegurados. Así como se advierte lo que no está bien, hay que ponderar las cosas que tienen un lado bueno.Se retirará en 2019El administrador del Canal, Jorge Quijano, se retirará de la vía acuática, el 4 de septiembre de 2019. Toda una vida profesional, con Estados Unidos primero y luego con Panamá. Le corresponderá al gobierno que llegue al poder el 1 de julio de 2019, nombrar a la persona que desempeñará ese cargo por diez años.