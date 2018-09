Tejemeneje de 26 de septiembre de 2018

Por ahí circulan rumores que una empresa telefónica que dicen es parte de un “reinado” y estaría en venta. Esgrimen muchas razones y los que saben del cuento dicen que el asunto es financiero y problemas con el servicio, demanda de clientes y las antenas repetidoras cuyo alquiler salen bastante oneroso.Esto es dicho por los propios panameñistas. Cuando José Blandón y Mario Etchelecu se ven en público, son besos y abrazos, pero después se activa la guerra de alta y baja intensidad. Ambas campañas se acusan de tumbarles convencionales y lealtades políticas.La pintora y embajadora cultural de Panamá, la herrerana, Sheila Lizack fue sometida con éxito a una cirugía en la Clínica Mayo.La artista panameña, quien rescató del olvido a los “concheros” de Herrera, se recupera satisfactoriamente, informaron fuentes familiares.En las redes circula que el exdiputado Olmedo Guillén quiere retornar a la política, pero todavía no sabe cómo, cuándo, ni en qué cargo.Guillén se ha estado quejando que el vocero del expresidente Ricardo Martinelli, Luis Eduardo Camacho, lo borró de su celular y lo bloqueó de todas las cuentas de redes sociales como si fuera un apátrida.Raisa Banfield sigue perdiendo la humildad y tratando a los periodistas y a los residentes de Vía Argentina y Calle Uruguay y alrededores como si fueran unos tontos o “brutos” como dijo uno de sus defensores en tuiter. Le falta calle a quien antes, se encadenaba en los árboles.Will Bill o William Datha Holbert fue condenado a 47 años de prisión y un mes por el asesinato de cinco norteamericanos en Bocas del Toro. Resaltar como si fuera un hazaña que se casará, en la cárcel, es terrible y patético.Lo que hizo fue espantoso, grave y también imperdonable.En la política hay peleas que no prosperan. Miguel Fanovich tiene casi en sus manos la postulación a alcalde por Molirena, partido Popular, Panameñismo y dicen que CD. Hugo Méndez cree que será diputado, en David.¿Cuáles son los pastores evangélicos, miembros del partido en formación, PAIS, que se reunieron y propusieron darle un golpe de tablilla a la junta directiva provisional. PAIS está pendiente de una audiencia de impugnación de un número importante de firmas. Según los directivos de PAIS, es un pase de factura del fiscal electoral.En los últimos quince años el partido Popular ha sido lo que se conoce como un partido “bisagra”. Han sobrevivido con alianzas con el panameñismo y el PRD. No han dicho qué harán el otro año, pero desde que Milton Henríquez los dejó para ser ministro y luego embajador, el liderazgo de los verdes se apagó y opacó.