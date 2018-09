Se debe romper con la mezquindad

Una vez más, Pandeportes y el deporte en general en Panamá está en el ojo de la tormenta. Parece que nuestros dirigentes deportivos no han entendido que no todo puede ser política, no todo se puede resolver acaparando las federaciones o asociaciones deportivas.

No pueden pelearse con el Comité Olímpico ni nacional ni internacional. El regente del deporte debe ser un ente de conciliación y no de conflicto. Al final, el que sufre es el atleta, que ve truncado sus aspiraciones de sobresalir, por la mezquindad de personas aprovechadoras.



ROBERTO ROBINSON

Twitter: @robsonmet7

Instagram: robbinson.rr