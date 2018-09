Tejemeneje de 25 de septiembre de 2018

Lo del actual funcionario llamado “Defensor” del Pueblo es para ponerse triste. Es invisible, no habla, no denuncia, no defiende, está mudo y por supuesto, casi todos los días ausente. Fue nombrado por la Asamblea Legislativa que ya es hora que lo llame a capítulo. Le están dando jaque mate a tan importante institución.En el llamado caso El Gallero ya van dos jueces recusados y ahora se debe nombrar un tercero. Primero fue el fiscal de drogas quien recusó y ahora los abogados defensores. Esas imprecisiones técnicas son las que atrasan las audiencias y las decisiones de la justicia.El exministro y exgerente de Tocumen S.A., Carlos Duboy o busca inmunidad o quiere dar la sorpresa en el 8-8, donde los diputados Luis Eduardo Quirós y Juan Moya tiene relación fuerte con la comunidad y van por la reelección. ¿Podrá vencer la popularidad de sus rivales?El aumento de la edad de jubilación o de las cuotas en la Caja del Seguro Social son las dos propuestas más impopulares que se pueden hacer. Lo primero, es darle autonomía a la CSS, cobrarle a los morosos, tener compras únicas y a precios razonables y terminar con la corrupción y la robadera denunciada por varios directores generales.El director interino del Seguro, Julio García Valarini, apretando tuercas, enderezando entuertos y empujando la carreta. Ahora tendrá que poner la lupa en las compras, procesos, precios e informes sobre los uniformes, químicos, jabones y en la lavandería del Complejo.El presidente Juan Carlos Varela anunció que la otra semana lanzarán la llamada Fuerza de Tarea Arcángel para combatir la inseguridad en las zonas diezmadas por el narcotráfico.El asunto es que las opiniones, sobre su eficacia, dividen al pueblo panameño.Adolfo Linares denunció que la autoridad que atiende los servicios no financieros quiere regular la profesión de abogado, lo que violaría la Constitución. alegan que es imposición del Gafi hacia Panamá y su soberanía.Por los lados de la Lotería Nacional no cambiaban ayer los premios porque decían que había un problema con el sistema. Cierto, falso, broma o mal entendido, la entidad está en la obligación de decirle a los usuarios y compradores qué es lo que está pasando, las razones y la forma en que lo van a solucionar de forma rápida y permanente.El expresidente de la Asamblea, el diputado y hermano del Presidente, José Luis Varela (Popi) escribió en tuiter lo siguiente: “Algunos que amenazaban en tweeter cuando tenían sus líos, se la pasaban llorando para conseguir indultos #DobleMoral. Ojo no me refiero a nadie PRD ni CD. Relax”.