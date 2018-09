Aquello que llaman institucionalidad

“¿Qué es, pues, el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé; pero si quiero explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé". En el Foro “Rescate de la Institucionalidad: Misión impostergable”, de la Cámara de Comercio, Jorge Ritter parafraseó a San Agustín y en lugar de “tiempo” aplicó la palabra institucionalidad.

"Es el conjunto de principios que le sirven como base a una sociedad", propuso como definición Maruquel Pabón, invitada en el panel. Prepárense, porque esta palabrita será manoseada por los políticos de cara a las elecciones 2019.

mario lara

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter: @mlarapty

Instagram: mariolarapma