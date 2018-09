¡A tener cuidado con los amores en línea!

La semana pasada se formó un revuelo porque salió a la luz que un famoso de la TV “conquistaba” a las chicas a través de las redes.



Se dijo de todo del personaje, desde que supuestamente acosaba a las damas hasta cuestionaron la edad de las mujeres que abordaba, de forma virtual.

El punto aquí es que al igual que en la vida real se deben establecer límites. Usted no puede, o por lo menos no debería, hacer en línea lo que no haría en persona.