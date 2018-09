Hacer espectáculo es un trabajo

El periodismo de espectáculo es un arte, se necesita malicia, pericia y sobre todo, objetividad, no tomar partido de ningún lado porque al final es un trabajo.El problema está en que, desde hace unos años, algunas plataformas se hacen llamar expertas en esta corriente, casi casi los TMZ de Panamá, desconociendo cualquier norma legal y filtrando información que no se investiga.Si no saben, la cabeza de TMZ es un abogado que conoce bien los códigos y asume cualquier demanda. Es preciso que tomen nota porque se están pasando.Lineth RodríguezTwitter/InstagramLineth3_PK