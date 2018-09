Tejemeneje de 13 de septiembre de 2018

El Papa Francisco llamó con urgencia a una reunión sin precedentes en la historia de la Iglesia católica parar discutir ý analizar los escándalos que afectan y amenazan a la iglesia a nivel mundial. Los presidentes de las Conferencias Episcopales tendrán que rendir cuentas y tomar decisiones claves para el futuro de la iglesia católica.En la provincia de Chiriquí hace falta mano dura. Los pandilleros parecen burlarse de los programas de resocialización y los robos a plena luz del día, a comercios y residencias son el dolor de cabeza de los chiricanos. Los chiricanos quieren que se arrincone al delito.Se conoció que en los próximos días, el Tribunal Electoral podría emitir un información aclarando que no puede dar financiamiento a los candidatos por la libre postulación poque no está en la ley. También reiterarán qué se puede y qué no se puede en las elecciones primarias.Un cliente mandó a comprar una hamburguesa en Café Santé y cuando la recibió tenía puré en vez de Papas Fritas. La excusa es que no tenían el producto que ofrecen. Lo mismo ocurre cuando vas y te sientas, si tienes suerte te atienden rápido, si te duermes, debes esperar hasta cuarenta minutos. Así se pierde la clientela.Un grupo de precandidatos independientes se preguntan, ¿cómo un desconocido como Dimitri Flores ha logrado 100,000 firmas para su candidatura? Flores ha dado explicaciones, pero todavía no está claro si tiene alguien que lo impulsa porque hasta hace poco no lo conocían.Las periodistas Mara Rivera y Grisell Bethancour, la primera exjefa de prensa de la ANTAI y la segunda de la Procuraduría, estrenándose en los equipos de prensa de Marco Ameglio, precandidato independiente y de Saúl Méndez, precandidato del partido FAD (izquierda).La diputada Athenas Athanasiadis dice que sabe de una violación de una mujer en un ministerio. Lanza a medias el informe pero pide que se deje a un lado el morbo. ¿Por qué el misterio y esperar 4 meses?La encargada de negocios de Estados Unidos, Roxane Cabral, retornará este 15 de septriembre a la sede diplomática en Panamá. Según el Departamento de Estado, “todos los países tienen el derecho soberano desarrollarse bajo sus propios términos” y eso incluye las relaciones diplomáticas con China y también con Taiwán.Los abogados del empresario Jean Figali W. y el propio empresario, convocaron a una conferencia de prensa para hoy, a las 11:30 AM, para hablar de Amador y responder a recientes declaraciones del presidente Juan Carlos Varela. Figali ha denunciado local e internacionalmente que fue despojado del proyecto.