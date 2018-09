Tejemeneje de 12 de septiembre de 2018

La periodista coclesana, Elena Valdez,fue designada hija meritoria de las fiestas de fundación de Penonomé. A través de TVN-2 y Radio Panamá, da a conocer, todos los días, lo que ocurre en esta trabajadora provincia. Valdez recibirá el merecido reconocimiento, de las autoridades, el día de hoy.La Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA), está a un año de volverse centenaria. Vigorosa e influyente, la SPIA celebrará sus 99 años de fundación con una cena de gala que se realizará el sábado, 15 de septiembre en el Westin de Playa Bonita.La exprocuradora, Ana Matilde Gómez, muy cerca de alcanzar a Dimitri Flores en la búsqueda de firmas para ganar una de las tres candidaturas presidenciales por la libre postulación. Flores, un desconocido hasta hace poco, ha sido la sorpresa en la actual precampaña electoral.@g_moschos lo dice claramente (¿en sarcasmo): No hay tal cosa como permisos de trabajos para todo el mundo; la señora del video no forma parte de ningún caso; retractados no tienen que ver nada con el caso en la Corte; el padre Cosca no estaba allí”. Todo se desprende de lo que han dicho las autoridades y también los protagonistas.La Procuradora Kenia Porcell dijo en la Asamblea,,,,,,, que quienes tienen acceso al expediente han divulgado parte de las entrevistas en el caso de un asesinado en el Hotel El Panamá y la separación de su cargo de un sacerdote.Advirtió que hay una sanción severa por la indiscreción.Guillermo “Willie” Cochez retó al gobierno nacional y a la cancillería para que confirmen o desmientan que se destinaron cuatro hectáreas para construir la embajada de China Popular, en Amador, detrás del museo Ghery, en la entrada pacífica del Canal de Panamá. Y dio plazos fatales.El ministerio de Salud tiene que evaluar con seriedad la situación de Azuero con el virus del Hanta. Preocupa el número de casos, las edades de los enfermos y las comunidades donde se han confirmado los casos.Entre los abogados afiliados al Colegio Nacional (CNA), la cocoa es que cuando Dionisio no está (que por cierto, no se sabe ¿dónde está?), el vicepresidente y comunicador social, Alfonso Fraguela, convoca a reuniones de la junta directiva y el “quorum” se dificulta. O el primero sabe o el segundo no puede o los invitados no quieren asistir.El exdirector de la Caja del Seguro Social, Alfredo Martiz no se tomó vacaciones. Ya está atendiendo pacientes y realizando cirugías en el hospital de Paitilla donde tiene su consultorio privado.Martiz dejó un diagnóstico y decenas de denuncias sobre los manejos de terror, que descubrió en la institución.