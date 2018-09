Preocupación sigue latente

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Ganaderos en la provincia de Chiriquí están preocupados. Afirman que el brote de brucelosis que ha llevado al sacrificio de más de 100 reses en un periodo de 60 días, es más grave de lo que han anunciado las autoridades.La situación se agrava por la supuesta reacción tardía del MIDA y Salud Animal, ya que no se tomaron las medidas a tiempo, declaración que se desmiente. Los productores no descartan que sean más los animales sacrificados, incluso que existan más fincas con reses contagiadas, al parecer no hay claridad con el tema.Yessika CallesTwitter: @CallesYessikaInstagram: yessika_calles