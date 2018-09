Entre la fe y la transparencia

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

El momento no pudo ser peor. En una conferencia sobre la JMJ, el arzobispo decidió lanzar la bomba. Por supuesto, los medios no pudieron interrogar sobre el nuevo hecho que opacó al anuncio acerca de la cita de 2019.Tampoco ayudó la decisión de la Iglesia de no revelar el nombre del sacerdote separado: la reserva causó sospechas y reproches al entenderse como una acción encubridora y no tanto como un asunto de prudencia. Al final los medios hicieron su trabajo y ante la falta de información, las cadenas propinaron golpes desinformativos.Mario LaraTwitter: @mlaraptyInstagram: mariolarapma