Tejemeneje de 11 de septiembre de 2018

El Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos organiza la “marcha de los tacones”. Se realizará el 12 de septiembre, desde las 5PM, partiendo de la Iglesia del Carmen hasta la Plaza Porras. El lema del evento es “un llamado para que las mujeres seamos la fuerza transformadora que necesita la política de Panamá”.Los residentes de La Calendaria de Río Grande en Coclé, amenazan con protestas porque se oponen a que La constructora MECO reactive un cantera en la comunidad. Temen que el uso de explosivos y el polvo los afecte, durante la operación de la cantera.Julio García Valarini conoce muy bien a los dirigentes médicos porque fue líder de varias huelgas en el Seguro Social. Eso le está permitiendo tener un diálogo con los galenos y el personal médico que cree que deben mantenerlo en el cargo, hasta que termine el periodo en octubre de 2019.La Corte Suprema dejó en suspenso el nombramiento, en la junta directiva del Seguro Social a Esmeralda Buchanan. Ella fue demandada por la la ANPATE que aseguró, la delegada fue designada cuando no era fucionaria. Abel Zamorano, Cecilio Cedalise y Efren Tello le dieron el jaque mate a la designación hasta que se falle el fondo. Ataja eso.El exalcalde Bosco Ricardo Vallarino aspira a ser diputado por el circuito 8-8, donde hay dos pesos pesados, Carlos Dubois y Juan Moya. Cuando renunció a la alcaldía de Panamá, insinuó que no volvería a la política y hasta se sometió a un tratamiento médico porque dijeron estaba muy delicado de salud.El abogado Ernesto Cedeño lanzó un reto al Tribunal Electoral y a los candidatos por la libre postulación, principalmente a los que quieren la presidencia de la república, que hagan públicas sus donaciones y cómo están haciendo para recoger firmas, si eso cuesta mucho dinero.La revista Semana de Colombia, dijo que el ministro de Hacienda , Alberto Carrasquilla, abrió una compañía en Panamá para enriquecerse, a costa de 117 municipios que pignoraron ingresos futuros en agua y saneamiento.El Dr. Jhon Höger haciendo docencia en la red. Recordó que en 1924, Florencio Arosemena ganó la presidencia reemplazando al Dr. Belisario Porras, de su mismo partido. Luego ocurrió en 1936 con Juan Demóstenes Arosemena quien reemplazó a Harmodio Arias; en 1956, Ernesto De La Guardia a Alcibíades Arosemena; y en 1964, el liberal Marco Robles reemplazó a su copartidario Roberto Chiari.Ricky Domínguez, el representante de Bella Vista, no sabe dónde meter la cabeza y el cuerpo. Le acaban de informar a los residentes de calles cercanas a Vía Argentina, que por varios días van a cerrar entre el Pavo Real y El Manolo. Los residentes encolerizados y los negocios, adiós a los pocos clientes.