Semilleros deportivos muy silvestres

Los semilleros deportivos en Panamá nacen y florecen de manera silvestre. Nuestro país no es muy grande. Por ello, no me explico como una entidad como Pandeportes no puede identificar, potenciar y colaborar con la formación deportiva de los chicos que les interesa ser deportistas en serio.

Que ven en ser atletas, un camino de vida y una profesión como cualquier otra. Muchos nacionales al ver el poco o nulo apoyo para seguir una carrera deportiva simplemente renuncian y deciden seguir otra cosa. Nuestro deporte debe ser una prioridad ya.

ROBERTO ROBINSON

