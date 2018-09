Otra carrera deportiva truncada por crimen

La condena a 98 meses (8 años) de prisión al futbolista panameño Darwin Pinzón, impuesta ayer por un juez, por su vinculación a un robo a mano armada en Brisas del Golf, desnuda el nivel que algunos de nuestros atletas tienen.

No quiero generalizar, pero otros futbolistas recientemente han estado involucrados en actos delictivos que los han llevado a la cárcel. Sabemos que la situación económica no es buena en Panamá (para la mayoría), pero robar es un crimen y no se justifica. Ahora, otra carrera brillante quedó truncada por la delincuencia.

ROBERTO ROBINSON

Twitter: @robsonmet7

Instagram: robbinson.rr