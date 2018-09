Esas encuestas por teléfono

Las empresas encuestadoras tienen su estrategia para conseguir los nombres de personas y los teléfonos a dónde localizarlos para solicitar que le respondan encuestas breves sobre temas de interés nacional.

Sin embargo, considero que deben realizar algunos cambios en su forma de trabajo.

No me parece correcto que después que logran que el usuario les den minutos de su tiempo para responder, le consulten la edad y si no está en el rango que ellos buscan, te dicen que no aplicas.

O sea, te buscan, te quitan tiempo y luego te dicen que no sirves.

Ciara Morris

Twitter: @CiaraMorris21

Instagram: CiaraMorris21