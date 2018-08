Tejemeneje de 31 de agosto de 2018

Los residentes de Bella Vista aseguran que la activista, cantante, actriz y personalidad de la televisión, Paulette Thomas está recogiendo firmas para competir como candidata a diputada por el circuito 8-7, donde fue electa la exprocuradora Ana Matilde Gómez que ahora buscará la silla del Palacio de Las Garzas.La Corte Suprema de Justicia ratificó una orden de conducción, girada en 2016, contra el exministro, abogado, músico y publicista Salo Shamah. El exministro de Turismo es investigado por un supuesto peculado en la construcción de un centro de turístico para la ATP.Desde Chiriquí aseguran que Rogelio Baruco, el exdiputado condenado por la fiscalía electoral, seguirá en la carrera electoral. El dirigente de CD, según sus allegados, si gana la primaria y la postulación podrá ocupar el cargo en no menos de un año, después de 2019.Ayer se instaló en el Consejo Nacional de Periodismo un Tribunal de Ética y en la mayoría de los medios se sabe poco, ¿cómo funcionará? ¿cómo eligieron a los integrantes? y ¿cuáles serán sus funciones? Tampoco suena bien la palabra “Tribunal” porque el Consejo no tiene funciones judiciales y serán pronunciamientos y recomendaciones.Popi Varela, el segundo al mando, después del Presidente dijo que analizan una alianza para diversos cargos con CD y en este partido, los romulistas, martinelistas y mulinistas dijeron que no. Con alguien tiene que estar hablando para hacer un anuncio de tal magnitud y con tanta seguridad.El martes 4 de septiembre, el abogado Raúl Fernández, presentará una iniciativa ciudadana para que los diputados acojan, discutan y aprueben una ley que regulará la reelección indefinida. Fernández cree que será una fórmula para acabar con el clientelismo.Entre los panameñistas de David, dicen que Tino Ábrego está impulsando a una pupila para que sea su gallo tapado en la precandidatura a diputado por el panameñismo y tira a matar al exgobernador Hugo Méndez.Hay una banda de malechores que están haciendo de las suyas, en horas de la noche, entre la Avenida México y la Justo Arosemena y por los alrededores de la estación del Metro de Santo Tomás y la Universidad del Istmo. Las calles tienen poca iluminación y la vigilancia policial esporádica le está dando oportunidades a los ladrones.El senador republicano de los Estados Unidos, Marco Rubio, dijo en Twitter que están presionando al presidente de Guatemala, Jimmy Morales, para que siga el camino del gobierno de El Salvador, y rompa relaciones con Taiwán y establezca vínculos con China. Advirtió que El Salvador podría perder la ayuda que recibe de los Estados Unidos.