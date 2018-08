Tejemeneje de 30 de agosto de 2018

El arzobispo Metropolitano, Monseñor José Domingo Ulloa, y el reverendísimo maestro General de la Orden de la Merced, Fray Juan Carlos Saavedra Lucho serán los responsables de la solemne celebración de la Coronación Pontificia de la Imagen de la Santísima Virgen de la Merced, el 16 de septiembre, a las 11:00 am en la iglesia de La Merced.Los irresponsables y muchas veces son ciudadanos educados, caen en la trampa de los Fake News. Ayer distribuyeron dos videos. Uno era de jóvenes disparando armas de grueso calibre y la semana pasada fue otro sobre el robo de una iglesia que había ocurrido en Brasil.El periodista y empresario de la televisión, Juan Carlos Tapia, le firmó al abogado Miguel Antonio Bernal, uno de los libros para ser candidato presidencial por la libre postulación. Tapia dijo que Bernal era su “amigo de la infancia”, pero el constitucionalista no quiso revelar su edad real.Este martes, un grupo numeroso de ciudadanos independientes presentarán ante la oficina de participación ciudadana, un anteproyecto de ley que pretende regular la reelección de los diputados. El plan es que la legislación ponga un tope a la cantidad de años que un padre de la patria pueda estar en el hemíclico.Increìble que los padres de un colegio en Boquerón, Chiriquí, denuncien a un educador por supuesto maltrato a los escolares y la dirección del colegio mira hacia otro lado. Ojalá que el Senniaf y el Mides tomen cartas en el asunto para investigar qué es lo que esté pasando.Según el economista Horacio Estribí las restricciones migratorias a los venezolanos impactaron en el turismo y en la industria inmobiliaria. ¿Cuál será la base para una afirmación tan arriesgada y atrevida? ¿Qué quiere, que nadie, en medio del éxodo masivo, tenga una visa?Veintidós CD de la facción “martinelista” que apoyaron a José Raúl Mulino se postularán, a diversos cargos, por el partido Alianza. Mulino dijo que José Muñoz Molina no pidió nada a cambio para postularlos.Un gran panameño, Kevin Harrington Shelton ha fallecido. Uno de sus amigos entrañables, Miguel Antonio Bernal, dijo que se perdió a un gran ser humano. Luchador por los derechos humanos, el adecentamiento de la política y por gobiernos transparentes, fue una voz constante a favor de la democracia, los valores cívicos y la educación de calidad.El director de la Lotería Nacional, Armando Guerra envío ayer a los medios un comunicado, sin logo ni membrete oficial de la entidad, para responder a varios informes de prensa que apuntan directamente hacia su administración. El documento de marras parecía más un libro que una declaración, por extensión del texto.