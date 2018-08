Apoyo al básquet criollo debe aumentar

El baloncesto nacional está resurgiendo. La Liga Profesional de Baloncesto (LPB), con sólo 6 equipos, parece ser más esperada que la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

No quiero comparar. Pero, el básquet hala a miles de personas, pese a no tener la infraestructura ni los millones de dólares que tiene nuestro fútbol. Y no hablemos de la selección nacional. Que en los pasados Centroamericanos no asistió por conflictos entre la FEPABA y el COP. El atleta quiere jugar, sólo necesita las facilidades y de seguro dará un espectáculo de calidad.



ROBERTO ROBINSON

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter: @robsonmet7

Instagram: robbinson.rr