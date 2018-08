Un electorado con serias fallas

“Un pueblo que elige a corruptos, no es víctima: es cómplice”. La frase se la atribuyen al escritor George Orwell, aunque no haya fuentes que respalden que el británico sea el autor.Si bien es muy difícil que una persona vote por un corrupto confeso, el perfil del político que ocupa una curul en nuestra Asamblea Nacional no dista mucho del votante promedio.Entonces, al cuestionar al diputado por su fracaso, estamos realmente señalando a un grupo de electores igual de mediocre, que solo perpetúa un poder legislativo con serias fallas.mario laraTwitter: @mlaraptyInstagram: mariolarapma