La empatía se fue de vacaciones

El caso de la mujer que asesinó a su pareja en Aguadulce ha revolucionado al país. La gente no para de opinar sobre el tema, pero lo más deplorable es la forma como han compartido por las redes sociales las supuestas imágenes de cómo quedó el hombre.A la gente no le importa el sufrimiento de los niños, la madre del occiso y menos de los familiares que aún no pueden salir del asombro.Esa necesidad imperiosa de ganar “likes” a costilla del dolor ajeno terminará por acabar con nuestra sociedad. El valor de la empatía se perdió y es una pena.Zulema EmanuelTwitter/Instagram@zulemaemanuel