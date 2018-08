Tejemeneje de 29 de agosto de 2018

La diputada opositora, Zulay Rodríguez Lu, denunció ayer en Twitter que le han abierto 21 casos que cree que son para intimidarla presionarla por sus denuncias contra el gobierno, en la Asamblea Nacional.Rodríguez aseguró que está preparada para enfrentar todas las demandas en los tribunales y además, en el pleno legislativo.Desde la propia Caja del Seguro Social (CSS) se informó que Julio García Valarini dejará a muy pocos en los cargos de dirección que ocupan hasta ahora, en la saliente administración de Alfredo Martiz. Habrá cambios de asesores, directores nacionales y regionales.Lo que menos le gusta a la vicealcaldesa que quiere ser alcaldesa, Raisa Banfield, es la crítica y en muchas ocasiones se vuelve una respondona en las redes sociales. No le agradó que dijeran que el Manolo (Venetto) tenía poca clientela y ella asumió que era el de Vía Argentina. ¿Por qué será que se molestó?La diputada Katleen Levy, quien tiene seguidores y adversarios en las redes sociales, donde se ha promovido en los últimos 4años, presenta como uno de sus méritos ser hija de padres adolescentes y de madre luchadora y eso está bien. Sin embargo, los logros son los que haya alcanzado en la Asamblea y por su comunidad. Lo otro es biografía.Los dirigentes del transporte de las rutas que van hacia Darién y la Comarca Guna, anunciaron una demanda civil contra el poderoso Congreso General Guna y también contra la Autoridad del Tránsito porque alegan que se está autorizando que opere el transporte pirata.Se aseguró que el abogado Carlos Carrillo Gomila podría objetar hoy los cuadernillos que están en el expediente armado contra el expresidente Ricardo Martinelli que son considerados “las pruebas” del caso. El juez de garantías tendrá que valorar los argumentos de la defensa.El alcalde José Blandón no pudo y menos las autoridades centrales responsables. Los bien cuidados ya están en la Cinta Costera y en la Calzada de Amador. ¿Cuándo habrá autoridad para terminar con esta mala práctica?Tejemeje había advertido que Francisco Carrerira (Paco) quería ser Presidente y postularse por la libre postulación. Después de un año de estar saliendo en la televisión, la “divinitis” lo atrapó y sedujo y parece que buscará firmas para tratar de colarse entre los tres candidatos que la ley electoral permite que se postulen postulen por la libre.El ministerio de Ambiente va de tercero en el palo que recibe y la poca reacción, sólo la superan el MOP y el Meduca. Lo del MIDA es temporal, porque se trata del arroz guyanés que se tuvo que incinerar o que se importó, segun muchos productores en tiempo de cosecha. Miambiente no sale de una y entra en otra.