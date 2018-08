El “entretenimiento deportivo” que no cala

El fútbol panameño parece que no ha cambiano en nada post Mundial de Rusia 2018, el primero que asistimos (no competimos, pues quedamos últimos y goleados) en la historia republicana nacional. La Liga Panameña de Fútbol (LPF) realizó unos cambios cosméticos que no han calado en la mayoría de la población, que prefiere “gastar” su dinero en otro tipo de entretenimiento.

Pues, al final eso es el deporte, entretenimiento. Sin embargo, esa palabra no parece significar nada para los dueños de clubes ni responsables de la LPF.



ROBERTO ROBINSON

