Tejemeneje de 28 de agosto de 2018

El abogado Víctor Martínez denunció ayer en las redes sociales que hay miembros de la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social que tienen hasta 25 años en el cargo “ y los problemas, cada día, se agudizan”.Martínez preguntó: “ ¿Será que son parte de una posible mafia que opera allí?” Esto se pone peor que el color de la hormiga.¿Cuáles serán los directores de las llamadas “unidades” ejecutoras de la Caja del Seguro Social que no quieren firmar requisiciones ni cumplir con los procedimientos de compras? Una auditoría de la Contraloría podría ayudar a descubrir muchas “bellezas” que no son bellezas.¿Será cierto que la piedra del zapato de Alfredo Martiz es que descubrió que en las compras “ugentes” o usuales, por menos de $30,000 o un poquito más, en la institución se gastaron $109 millones? La consecuuencia de poner controles al descontrol fue el desabastecimiento planeado.En la Asamblea Nacional aumentan la presiones oficialistas para que la directora del IFARHU, Delia Arosemena Medina, hermana de la subsecretaria general de la Lotería, Carolina Arosemena y pariente del ministro Eduardo Carles sea ratificada de manera expedita. Los diputados tienen la ratificación, en el pleno, a velocidad menos cero.El rector Eduardo Flores debe aprovechar que salió a flote el escándalo de pagos para obtener notas e investigar en varias facultades del “Campus Central” porque hay historias sobre un negociado para borrar malas notas, cambiar notas y poner notas que no existían. De terror lo que se escucha.La periodista Minerva Bethancourth anunció ayer que ya no es la Directora Nacional de Comunicaciones del Ministerio de Obras Públicas (MOP), que al igual que el ministerio de Educación, anda ahora como barco sin capitán en materia de relaciones públicas y divulgación.El exdiputado panameñista y ahora PRD, el médico y exhumorista “Panchito” Reyes volvió a la política en el circuito 8-8. Reyes quiere ser uno de los candidatos del opositor Partido Revolucionario Democrático.En Instagram hay una publicidad pagada, firmada por alias “el tránsfuga” que se le que se conoce como “campaña sucia” contra uno de los precandidatos a alcalde por el PRD, José Luis Fábrega. Todos firmaron el Pacto Ético Digital, pero tras las espaldas del Tribunal Electoral (TE) muchos no le hacen caso al compromiso ético.Si se compró arroz importado de Guyana, de más y sin previsiones, y además se tuvo que incinerar porque se llenó de insectos y no era apto para el consumo humano, ¿quiénes en el MIDA y el IMA asumirán todas las responsabilidades civiles y penales? Ahora le tocará el turno a la Procuraduría y a la Contraloría General.