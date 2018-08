Una buena iniciativa para los jóvenes

Me parece bien que se desarrollen cursos y seminarios para las personas que están interesadas en hacer carrera cinematográfica en Panamá. La semana pasada fue la presentación del trabajo que desarrollaron 72 nuevos jóvenes que aspiran a convertirse en directores y productores de cine.Esperemos que esto no sea solo un intento efímero por brindar las herramientas a un grupo, sino que se repita, no solo en la ciudad capital, sino en todo el país.Los diferentes festivales que se dan en Panamá son una muestra de que hay talento.Zulema EmanuelTwitter/Instagram@zulemaemanuel