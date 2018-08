Tejemeneje de 27 de agosto de 2018

Un modus operandi que descubrió Alfredo Martiz, quien deja la Caja del Seguro Social esta semana, son las compras usuales. Los proveedores no entregaban a tiempo y en cada policlínica u hospital hacían decenas de compras por menos de 30,000 balboas pagandado hasta 10 veces más por un medicamento o reactivo, para esa unidad.Sale a relucir una cifra escalofriante. Un 80% de los proveedores de la Caja del Seguro Social (suman unos 7,000) no entregan los productos y las mercancías a tiempo. La pregunta obligada es, ¿por qué el Seguro no compra directamente a los fabricantes?Los dirigentes médicos, Domingo Moreno y Julio Osorio emitieron una declaración donde aseguran que la crisis en el Seguro Social es más grave de lo que se publicita. Piden el convenio para comprar los medicamentos a través de la ONU y le lanzan advertencias a la junta directiva y al gobierno.Algo que los panameños han respetado es la vida privada de los demás, sean adversarios, políticos, funcionarios o rivales. Sin embargo, en los últimos meses hay la tentación de invadir un asunto sagrado.La crítica política no debe convertirse en una descalificación de carácter personal, donde se cree que todo se vale o se puede.El veterano dirigente panameñista, el Dr. John Höger Castrellón aseguró que hay un “plan” para “desgastar y desaparecer” al gobernante partido Panameñista. Dice que hay abandono y desatención de las bases y campaña de olvido de la llamada doctrina panameñista.La dirigente cívica, educadora y comunicadora social, Ileana Gólcher dijo lo siguiente: NO a la reelección incluye a los driectivos y voceros vitalicios de ONG, gremios, sindicatos y también federaciones. Algunos tienen más de veinte años sin relevo generacional... Dura esa.El científico, químico e ingeniero biomédico, el panameño Guillermo Ameer desarrolló, con otro grupo de científicos, una “curita líquida”, que revolucionará el vendaje de las heridas. Es un acontecimiento en la medicina.El Movimiento de Jubilados y Pensionados Victoriano Lorenzo (MJPVL) anunció piquetes, desde las siete de la mañana de hoy, en la Asamblea Nacional. El movimiento anticorrupción pedirá que mañana, el panameño se vista de negro para expresar su rechazo y su repudio a la corrupción en todos los órganos del Estado. ¿Tendrán respaldo?En las redes sociales se aseguró el fin de semana, que se están realizando reuniones para comenzar a recoger firmas a favor de la precandidatura presidencial por la libre postulación del abogado Francisco Carreira (Paco). Carreira es representante de un querellante en el caso Ricardo Martinelli.