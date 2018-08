Sigue malestar por cifras de crecimiento

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

La realidad del panameño difiere con las cifras crecimiento económico divulgadas por el Gobierno y los organismos internacionales.Nadie coincide con las cifras que indican que se ha reducido los niveles de pobreza, el costo de la canasta básica, entre otras cosas.El malestar de la población toma más fuerzas cuando las cifras “positivas” son difundidas “alegremente” por autoridades, ya que evidentemente no se perciben tales beneficios. Números fríos no determinan la realidad nacional que no concuerda con esas cifras.Yessika CallesTwitter: @CallesYessikaInstagram: yessika_calles