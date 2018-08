A trazarse objetivos claros y cumplirlos

No podemos reprochar nada a los chicos de la U15 de béisbol de Panamá, que batallaron hasta el fin contra todos los equipos que vienen de mejores instalaciones y procesos más fuertes.

Obtener una medalla de plata en el Mundial realizado en casa nos pode a reflexionar que siempre ha existido el talento para el juego del bate, manilla y pelota, entonces ¿por qué en otras disciplinas parece que no avanzamos?

No me digan que no se invierte. Si se ha invertido, pero de manera desenfocada, sin objetivos claros. Y en el béis si se han trazado objetivos.

