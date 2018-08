Tejemeneje de 20 de agosto de 2018.

Para decir mentiras y comer pescadoJuan Carlos Navarro dijo en una entrevista con Juan Carlos Tapia que el almuerzo del 15 de agosto de 2013, donde se encontró con el expresidente Ricardo Martinelli fue “una encerrona” y no dijo la verdad. Navarro acudió al almuerzo, sabiendo que Martinelli estaría y llegó tras pedirle permiso a su asesor, el venezolano J.J. Rendón.La carantoña de una comidaLo que Juanca no le confesó a Juan Carlos Tapia, en la entrevista del jueves pasado, es que fue al almuerzo sabiendo que sí estaba Ricardo Martinelli y lo que quería era hacerle una carantoña. Lo que ocurrió después fue porque se quedó callado. Jugar con fuego quema.El debate presidencial de hoyRadio Panamá y FETV transmitirán hoy de 7pm a 9pm, un debate entre 7 precandidatos presidenciales del PRD. Su organizador, el director de noticias de Radio Panamá, Edwin Cabrera reveló que se realizará en el auditorio de Maestría de la Universidad Santa María La Antigua (USMA).Congreso General Guna en la capitalEl Congreso General Guna se vino a la ciudad y hoy quieren ratificar su posición sobre el transporte terrestre y marítimo en la Comarca, en tierra firme, sus islas y aguas. A las 11 am, en el Salón Las Américas del Hotel Roma, darán a conocer lo que llaman “falsedades” sobre el transporte terrestre. Igualmente, quieren halarle las orejas al TE.Tirará la casa por la ventanaHoy ajusta un año más de vida el exdiputado Gabriel Méndez (Tío Gabriel), quien anda muy activo en la búsqueda de una curul por el circuito 8-8 donde ya fue diputado. Al tío Gabriel lo han visto muy activo en Río Abajo, Parque Lefevre, Juan Díaz, y Don Bosco en los últimos cinco años.En la campaña de Camilo AlleyneEl periodista Aquilino Ortega Luna, exdirector de prensa de la Asamblea Nacional, participará como “representante” de la campaña del Dr. Camilo Alleyne en la organización del debate de hoy que organizó Radio Panamá con FeTV y que se realizará en el auditorío de maestría de la USMA.Postularán pero será en eneroPancho Alemán analiza sendas alianzas para las alcaldía de Panamá, San Miguelito, Colón, Santiago y David. Y habrá sorpresas. En enero postulará toda la oferta electoral del partido de los gallos colorados.Analizan un pronunciamientoVarios magistrados de la Corte Suprema de Justicia analizan recomendar al resto de sus colegas redactar un pronunciamiento sobre los julepes en los que ha quedado envuelta la institución. Ya Hernán de León dijo que no ha sido pinchado ni presionado y Kenia Isolda Porcell se ratifica en lo que dijo. Sólo falta el polígrafo.Una semana antes ya se sabíaLa renuncia del Dr. Alfredo Martiz, de la dirección de la Caja del Seguro Social (CSS) era una crónica de una muerte anunciada. Una semana antes, ya corrían los rumores y versiones que iba para afuera y que sería reemplazado por Julio García Valarini. El miércoles pasado no había planes de renuncia. El jueves le pidieron el cargo.