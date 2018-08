Tejemeneje de 17 de agosto de 2018

ClaraMente de Mauricio Valenzuela publicó ayer que el diputado oficialista y precandidato a alcalde, Adolfo “Beby” Valderrama, tenía nombrada a la suegra como promotor cultural y este le respondió que su familia era decente y muy correcta y que en su equipo “no hay pedófilos”. Lo de la planilla 080 no lo aclaró y ahora hay una guerra avisada.En la gobernación de Chiriquí, en David, y las oficinas que están en ella no laborarán hoy en la tarde. Quieren acabar con las cucarachas, ratones y mosquitos que están dentro del edificio gubernamental y en los alrededores. Dicen que el motivo es una “infestación”. Meto...La panameñista Katleen Levy buscará la reelección como diputada del oficialismo. El miércoles se dio un discurso que justifica su intención y trata de poner distancia de sus otros colegas. ¿Además de la constante taquilla, cuáles han sido las leyes espectaculares?El diputado José Muñoz Molina está buscando a los resentidos en CD para que se inscriban en el partido Alianza. Ayer lo hizo un dirigente comunitario de Panamá Este, de nombre Marcos Cedeño y el otro que se prepara es el representante de corregimiento de Pedregal, conocido como “Papa Cat”. El famoso político buscará también la reelección.Metro Libre sigue esperando que del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) tengan, al menos, la cortesía, de decir que no van contestar las preguntas que este diario tiene para los dos ministros del ramo. Pareciera que tienen miedo.El Congreso General Guna dijo que son invadidos por veleros, yates y cruceros que hacen turismo ilegalmente sin respetar las normas y tradiciones de la Comarca. Igualmente, defienden las concesiones que han dado a gunas para que ejerzan el servicio de transporte colectivo.Un funcionario de cédulación del Tribunal Electoral recibirá un halón de orejas fuerte. El conflicto es porque una ciudadana de origen Kuna fue obligada a quitarse el aro tradicional de la nariz, cuando renovaba la cédula.Sandra Sotillo informó que ya no está en la subdirección nacional de comunicaciones de la Caja del Seguro Social (CSS). Sotillo fue comisionada a dirigir un departamento de género en la propia institución. Sotillo fue anteriormente jefa de prensa de la Procuraduría General y también en la CSS en la administración de M. Torrijos.El diputado Sergio Gálvez (Chello o el Búfalo) aseguró que hay una conspiración mediática y política para que lo que el llamó “el poder econónmico” se apodere de la Asamblea Nacional.No presentó pruebas de sus afirmaciones pero lo dijo con tanto, pero tanto convencimiento que casi, casi le creemos. Joo...