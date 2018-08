Panamá: escándalos tras escándalos

No cabe duda que el país no termina de levantarse de un escándalo cuando ya está cayendo en otro. Aunque traten de destacar las cosas positivas que hay en el país, lo negativo siempre impera, la imagen del país sigue afectada, poniendo en riesgo la inversión nacional y extranjera, factor que incide y repercute de manera importante en la economía del país.Con esto también vuelve a la palestra el tema de la seguridad jurídica, que genera incertidumbre en los inversores que no quieren establecer negocios en un país inseguro.Yessika CallesTwitter: @CallesYessikaInstagram: yessika_calles