Boicot nos hace daño y deja mal a todos

Algunas veces se nos olvida ese lema que dice: “La unión hace la fuerza”. Es una tristeza que durante la Feria Internacional del Libro se hayan creado campañas para desprestigiar el evento, solo porque a algunos no les gustó el país invitado.Independientemente de quién es el anfitrión considero que no debemos perder de vista el norte de la actividad, que es un encuentro cultural para compartir y aprender de otras nacionalidades. Además, de disfrutar de la lectura de autores, que en ocasiones, no encontramos en las librerías.Zulema EmanuelTwitter/Instagram@zulemaemanuel