La herencia de los incas

El Imperio Inca sintetizó en tres sencillos principios las bases de su ética organizacional: ama sua (no seas ladrón), ama llulla (no seas mentiroso) y ama quella (no seas flojo). Los preceptos en quechua fueron adoptados por la ONU en 2015.

La herencia indígena siempre nos ha indicado el camino para corregir el destino de Latinoamérica, pero el desconocimiento de las claves que permitieron épocas doradas en el continente americano nos alejan cada vez más de la razón humana instrumentada hacia el desarrollo de nuestros pueblos.



Mario Lara

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter: @mlarapty

Instagram: mariolarapma