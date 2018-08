Tejemeneje de 16 de agosto de 2018

Al director de la Caja del Seguro Social, Alfredo Martiz lo tienen arrinconado. Con un equipo de prensa y comunicación perdido en el espacio y con relaciones muy pobres en los medios, desabastecimientos que son provocados internamente y empresas proveedoras metiendo zancadillas, el que pierde es el paciente asegurado.El veterano médico y dirigente, Julio Osorio, dio a TVN-2, unas declaraciones de terror sobre la situación del Seguro Social, pero parece que dijo algunas cosas que no se apegan a la verdad y más de un médico está molesto. Los puso como unos matasanos.¿Quiénes serán los influyentes y poderosos en el gobierno que se están disputándose a muerte el nombramiento del que será el nuevo administrador de la Autoridad de Tierras (Anati) y el control de las direcciones de titulación de tierras y catastro? Ya suenan varios nombres.Dicen en varios pasillos que muchos viajes internos en algunas entidades del gobierno han sido suspendidos porque no hay “plata” para pagar los viáticos. También circula una versión, que no puede ser confirmada oficialmente, ni desmentida porque no se sabe quién debe responderla. Dicen que algunas cuotas están atrasadas con la CSS.Se rumora con mucha fuerza que el diplomático, exalcalde y exdiputado, el abogado Guillermo Cochez (Willie) será postulado por el Partido Popular, como candidato a diputado por el circuito 8-8. Cochez es un demócrata a carta cabal y un luchador social, las 24 horas.En el Palacio de las Garzas aseguran que el exministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, sigue siendo influyente en el gobierno. Aunque está dedicado al sector privado, es según las fuentes, un consejero y consultor ad honorem, para esta administración.Todo el país sospecha y hasta dice que sabe que el alcalde José Blandón no es “favorito” en el Palacio de Las Garzas. ¿Será por eso que cuando Blandón habla con la prensa dice “este gobierno” y no “mi gobierno”.La ley del carcelazo que tiene como propósito meter en la cárcel al que evada impuestos (tradición no conocida en Panamá) tambalea en la Asamblea Nacional. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y los creadores de este instrumento jurídico y penal no han podido convencer a los diputados ni al país de la conveniencia de esta ley.Alcibíades Vásquez Velásquez, el actual ministro de Desarrollo Social y el Secretario de Metas, Jorge González. sí se van del gobierno.Sin embargo, lo harán la primera semana de noviembre. El primero ya tiene la postulación reservada para ser el primero en la lista del Parlacen y el segundo será el candidato a alcalde en Arraiján.