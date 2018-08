EDITORIAL: La responsabilidad de vacunarnos

Nuestra especie debe mucho a las vacunas, al punto de resultar inimaginable cual hubiera sido su suerte si estas no hubieran sido descubiertas. Las vacunas tienen el poder de combatir las pandemias y su uso ha logrado la erradicación de enfermedades que asolaron la Tierra y diezmaron poblaciones enteras.

Entre nosotros su aplicación está rodeada de mitos sin justificación alguna que privan, especialmente a muchos niños, de la posibilidad de generar en sus organismos inmunidad frente a determinados males, estimulando la producción de anticuerpos que los protegerán frente a futuras infecciones, ya que su sistema reconoce el agente infeccioso y lo destruye.

Según las autoridades de salud del país, en el imaginario popular persisten creencias como que los niños con fiebre no deben ser vacunados, mientras que lo adultos evitan hacerlo los fines de semana al pensar que riñen con el alcohol y que las vacunas producen hasta impotencia sexual.



Con las vacunas necesarias disponibles y al alcance de todos, obviamente es responsabilidad de los padres de familia y de los mayores, además de necesitarlas ellos mismos, facilitar que no quede en Panamá ninguna persona sin vacunar. No hay excusa ni razón valedera para no hacerlo.